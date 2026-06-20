Показав усе: Ріккі Мартін похвалився чудовою формою

Рікі Мартін не втомлюється працювати над своєю зовнішністю та радувати нею шанувальників.

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Рікі Мартін не втрачає форму з віком / Колаж Главред, фото Instagram/ricky_martin

Коротко:

Як зараз виглядає Рікі Мартін

Що він сам повідомив

Популярний співак Рікі Мартін знову змусив серця своїх прихильниць битися швидше.

Цього разу гарячий пуерто-риканський мачо продемонстрував своє тіло на відпочинку. Відповідними фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Я співав, подорожував, гуляв, плавав, сміявся і робив селфі в дзеркало, яке стало хітом... Я зроблю це знову. Тиждень був приголомшливим", — написав улюбленець публіки.

Рікі похвалився своїм тілом / Фото Instagram/ricky_martin

Рікі похвалився своєю фігурою / Фото Instagram/ricky_martin

Рікі похвалився своїм тілом / Фото Instagram/ricky_martin

Рікі Мартін справді може похвалитися незмінно гарною зовнішністю та спортивною статурою. Він не перестає працювати над собою вже багато років.

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Хто такий Рікі Мартін? Рікі Мартін (повне ім'я — Енріке Мартін Моралес) — пуерто-риканський співак і актор. З 1984 року він продав понад 85 мільйонів альбомів. У нього 95 платинових пісень, 6 альбомів, що посіли перше місце в чарті Billboard, 11 хітів номер один, 2 нагороди American Music Awards, 7 нагород Grammy Awards, 8 нагород World Music Awards, 10 нагород Billboard Music Awards, 8 нагород MTV Video Music Awards та концерти у понад 60 країнах по всьому світу, повідомляє Вікіпедія.

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