Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ніколи не догодиш": коханий Денисенко оскандалився в мережі

Христина Трохимчук
17 червня 2026, 10:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Юрій Савранський різко відповів на критику.
Юрій Савранський — скандал у мережі
Юрій Савранський — скандал у мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Савранський

Ви дізнаєтеся:

  • Юрій Савранський зіткнувся з критикою в соцмережах
  • Що він відповів хейтерам

Обранець відомої актриси Наталки Денисенко, бізнесмен і манекенник Юрій Савранський жорстко відповів на критику свого способу життя в Instagram. Чоловік перейшов на особистість і заявив, що критикам неможливо догодити.

Денисенко та Савранський активно демонструють у соцмережах своє особисте щастя та розкішний спосіб життя, зокрема подорожі за кордон, недоступні зараз багатьом українцям. Після чергового відвертого допису, де він із коханою позує біля басейну, насолоджуючись обіймами, у коментарях з’явилися не лише захоплені відгуки, а й критика.

відео дня

"Таку красу неможливо приховати", — підписав знімки Юрій.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Однак коментарем, який отримав найбільше лайків під дописом, став навіть не відповідь Наталки Денисенко про кохання до обранця, а влучне висловлювання з критикою їхнього способу життя.

"Два світи... в одній країні", — написала користувачка соцмережі.

Юрій Савранський не залишив цей коментар без відповіді. Він перейшов на особистість і різко висловився про те, що українському суспільству неможливо догодити ані публікаціями про особисте життя, ані зборами та донатами, які сприйматимуться як самопіар.

Відповідь Юрія Савранського
Відповідь Юрія Савранського / скрін з Instagram

"Ви, напевно, на своєму дивані навіть не помітили, як люди за стільки часу вже навчилися адаптуватися до цього стану. Як у цьому жаху намагаються рухатися, розвиватися, працювати або просто жити й у цих складних обставинах не переставати сплачувати величезні податки, робити пожертви та брати участь у соціальних проєктах. Але найголовніше — таким, як ви, ніколи не догодиш! Викладеш на своїй сторінці життя — "як так можна" або "два світи". Викладеш збір або донат — "піар" або "чому так мало". Завжди казав — почніть із себе!" — заявив бізнесмен.

Тим часом коментар Савранського теж не залишили без відповіді. Обранцю актриси нагадали, що зараз багато сімей не можуть возз’єднатися і живуть наодинці зі своїм болем.

Наталка Денисенко — особисте життя
Наталка Денисенко — особисте життя / фото: instagram.com, Юрій Денисенко

"Цікаво, до чого адаптуватися... Людина пише це, бо поки в одних чоловіки місяцями не виходять з окопів і мріють хоча б про одну хвилину разом, інші показують усе. Тож радійте собі мовчки або готуйтеся до хейту. Бо в наших реаліях багатьом боляче", — відповіли Юрію Савранському.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що батько співачки Жанни Фріске, яка пішла з життя, висунув жорсткий ультиматум її чоловікові Дмитру Шепелєву. Телеведучий уже довгі роки категорично забороняє близьким артистки брати участь у вихованні її єдиного сина Платона.

Також Марія Бурмака відверто поділилася подробицями особистого життя та відповіла на запитання про можливе одруження. Артистка зізналася, що зараз абсолютно щаслива зі своїм таємничим обранцем, ім’я якого вона воліє тримати в таємниці.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
скандал новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

10:06Світ
Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

09:44Економіка
Санкції проти РФ та ППО для України: лідери G7 ухвалили підсумкову заяву

Санкції проти РФ та ППО для України: лідери G7 ухвалили підсумкову заяву

09:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Україна знищила більшість Ту-22М3: скільки літаків залишилося у РФ

Україна знищила більшість Ту-22М3: скільки літаків залишилося у РФ

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — гарний день, Терезам — не варто обмежувати себе

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — гарний день, Терезам — не варто обмежувати себе

Останні новини

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

11:54

Названо номери будинків, яким приписують особливу силу та процвітання

11:33

MONATIK влаштував весілля DANTES та KOLA разом з BRYKULETS та Michelle Andrade - як це булоВідео

11:32

Спека до +43 охоплює Європу: яка погода чекає на Україну

11:25

Навіщо РФ била по Лаврі та кіностудії Довженка: експерт назвав нові потенційні цілі

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:24

Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5": названо дату прем’єриВідео

11:08

Разом з Лорак і Тодоренко: переможниця Євробачення виступить із зрадниками України

10:54

Стратегія стійкості: як експерти оцінюють нові ініціативи Буданова для прифронтових територій

10:30

Три знаки зодіаку досягнуть вершини фінансового успіху: хто розбагатіє 17 червня

Реклама
10:22

Коли святкують Івана Купала у 2026 році: дата свята, традиції та обряди

10:16

"Ніколи не догодиш": коханий Денисенко оскандалився в мережі

10:06

Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

09:44

Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

09:21

Санкції проти РФ та ППО для України: лідери G7 ухвалили підсумкову заяву

08:26

"Є шанс": у Німеччині зробили заяву щодо переговорів між РФ та Україною

08:21

Трамп змінює позицію щодо України: у G7 помітили важливий сигнал для Києва — Bloomberg

07:07

Трамп готовий чинити тиск на Путіна: у G7 обговорюють угоду "Україна в обмін на Іран"

05:46

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

05:15

"Побити його": чоловікові покійної Фріске погрожує рідня співачки через сина

04:41

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Реклама
04:30

Трьох знаків зодіаку чекає справді особливий день: щастя вже на горизонті

04:08

В магазинах України виявили небезпечний товар - як він виглядає

03:31

Любителі побачень за гороскопом: чотири знаки, які обожнюють флірт

01:17

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червніВідео

00:34

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертвиФото

00:27

Дочка прихильниці Путіна Єгорової схудла на 15 кг: як вона виглядає

16 червня, вівторок
23:49

Соціальне таксі на Дніпропетровщині: у яких містах доступний безкоштовний сервіс

23:30

Алкоголь і таблетки: мати турецької актриси розповіла, як знайшла мертву доньку

23:05

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

22:53

Як насправді правильно чистити окуляри: неочікуваний спосіб без розводів і подряпин

22:51

Жодні шкідники не зашкодять: як правильно доглядати за капустоюВідео

22:48

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

21:51

Долар по 45 грн вже реальність, а в уряді прогнозують по 51: чого чекати від курсу далі

21:26

Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

20:44

Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку

20:03

У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу

19:55

Сценарій Покровська повторюється: DeepState попередили про загрозу для великого міста

19:40

Як сказати українською "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": цікаві варіанти

19:39

Весілля за прикметами: у які місяці не можна одружуватися через ризик розлучень

19:37

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Реклама
19:24

Александр Мужель: приватизація в Україні потребує стратегії державної власності

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому коти різко стають більше спатиВідео

19:10

Чому Путін бомбить Лавру: справжні цілі атак Росії – КуликПогляд

19:08

"Мандрівник у часі" попередив про знахідку, яка змінить майбутнєВідео

19:03

Як ще українською можна назвати Лесю: слово, яке вважають русизмом

18:48

Тарифи не змінювали майже 5 років: у Житомирі готують підвищення цін на воду

18:28

Масований удар по Москві - в Reuters повідомили про серйозні наслідки атакиВідео

18:16

Чи можна кидати яйця після варіння у холодну воду: відповідь може здивуватиВідео

18:03

Кому пощастить із 16 червня: три знаки зодіаку, які отримають усе й одразу

17:52

У Черкасах різко переписали тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти