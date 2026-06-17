"Ніколи не догодиш": коханий Денисенко оскандалився в мережі

Юрій Савранський різко відповів на критику.

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Юрій Савранський — скандал у мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Савранський

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Юрій Савранський зіткнувся з критикою в соцмережах

Що він відповів хейтерам

Обранець відомої актриси Наталки Денисенко, бізнесмен і манекенник Юрій Савранський жорстко відповів на критику свого способу життя в Instagram. Чоловік перейшов на особистість і заявив, що критикам неможливо догодити.

Денисенко та Савранський активно демонструють у соцмережах своє особисте щастя та розкішний спосіб життя, зокрема подорожі за кордон, недоступні зараз багатьом українцям. Після чергового відвертого допису, де він із коханою позує біля басейну, насолоджуючись обіймами, у коментарях з’явилися не лише захоплені відгуки, а й критика.

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"Таку красу неможливо приховати", — підписав знімки Юрій.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Однак коментарем, який отримав найбільше лайків під дописом, став навіть не відповідь Наталки Денисенко про кохання до обранця, а влучне висловлювання з критикою їхнього способу життя.

"Два світи... в одній країні", — написала користувачка соцмережі.

Юрій Савранський не залишив цей коментар без відповіді. Він перейшов на особистість і різко висловився про те, що українському суспільству неможливо догодити ані публікаціями про особисте життя, ані зборами та донатами, які сприйматимуться як самопіар.

Відповідь Юрія Савранського / скрін з Instagram

"Ви, напевно, на своєму дивані навіть не помітили, як люди за стільки часу вже навчилися адаптуватися до цього стану. Як у цьому жаху намагаються рухатися, розвиватися, працювати або просто жити й у цих складних обставинах не переставати сплачувати величезні податки, робити пожертви та брати участь у соціальних проєктах. Але найголовніше — таким, як ви, ніколи не догодиш! Викладеш на своїй сторінці життя — "як так можна" або "два світи". Викладеш збір або донат — "піар" або "чому так мало". Завжди казав — почніть із себе!" — заявив бізнесмен.

Тим часом коментар Савранського теж не залишили без відповіді. Обранцю актриси нагадали, що зараз багато сімей не можуть возз’єднатися і живуть наодинці зі своїм болем.

Наталка Денисенко — особисте життя / фото: instagram.com, Юрій Денисенко

"Цікаво, до чого адаптуватися... Людина пише це, бо поки в одних чоловіки місяцями не виходять з окопів і мріють хоча б про одну хвилину разом, інші показують усе. Тож радійте собі мовчки або готуйтеся до хейту. Бо в наших реаліях багатьом боляче", — відповіли Юрію Савранському.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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