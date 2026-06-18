"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

Ви дізнаєтеся:
- Павло Зібров поділився зі своїми шанувальниками своїм горем
- Як він висловився щодо втрати
Відомий український співак Павло Зібров поділився з підписниками в Instagram особистою втратою — померла його улюблена собака Габбі.
Виконавець опублікував велику добірку знімків зі своїм чотирилапим другом і розповів, що Габбі прожила в їхній родині 12 років. Втрата улюблениці стала важким ударом для співака.
"Невимовно сумний день — пішла у засвіти наша Габбі. М’яких тобі хмаринок, наша красуне. Ти прожила 12 років у любові та теплі. У нашому серці назавжди", — зворушливо написав артист.
Павло також поділився архівними знімками з Габбі. За 12 років вона стала для нього справжнім товаришем. Артист згадав і те, як улюблениця виглядала зовсім маленькою.
"Наша перша зустріч", — підписав фотографію Зібров.
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Про персону: Павло Зібров
Павло Зібров — український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
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