"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

Павло Зібров розповів про втрату в родині.

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Помер улюбленець Павла Зіброва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Павло Зібров поділився зі своїми шанувальниками своїм горем

Як він висловився щодо втрати

Відомий український співак Павло Зібров поділився з підписниками в Instagram особистою втратою — померла його улюблена собака Габбі.

Виконавець опублікував велику добірку знімків зі своїм чотирилапим другом і розповів, що Габбі прожила в їхній родині 12 років. Втрата улюблениці стала важким ударом для співака.

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Павло Зібров і Габбі / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Невимовно сумний день — пішла у засвіти наша Габбі. М’яких тобі хмаринок, наша красуне. Ти прожила 12 років у любові та теплі. У нашому серці назавжди", — зворушливо написав артист.

Собака Павла Зіброва / фото: instagram.com, Павло Зібров

Павло також поділився архівними знімками з Габбі. За 12 років вона стала для нього справжнім товаришем. Артист згадав і те, як улюблениця виглядала зовсім маленькою.

Павло Зібров попрощався з улюбленою собакою Габбі / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Наша перша зустріч", — підписав фотографію Зібров.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров — український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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