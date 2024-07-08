"Намагалися вбити": під час атаки РФ на Україну завалило квартиру українського музиканта

Український популярний музикант Микола Пацюк розповів, що будинок у Києві, де він живе, постраждав від сьогоднішньої моторошної атаки з боку країни-окупанта Росії.
У своїх соцмережах Микола показав кадри, як вибирався з близькими зі зруйнованої квартири і зазначив, що вижили вони завдяки тому, що встигли сховатися в коридорі за правилом "двох стін".
Також постраждала не лише квартира зірки, а й згорів його автомобіль.
"Сьогодні нас намагалися вбити. Ми вижили, бо були в коридорі. Дивом живі, вибралися із завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла, не знаю, чи вціліло щось удома", - розповів артист.
Телеграм-канал Show must go on опублікував кадри, як Пацюк вибирався з квартири:
Хто такий Микола Пацюк?
Микола Пацюк - український музикант родом із Київщини. Він раніше грав у стилі абсурдного панку та ню-металу, а зараз тішить інді-треками. Відомі пісні артиста - "Ранок починається не з кави", "Інтертоп", "1%" та інші.
Атака РФ по Україні - що відомо
Уранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.
У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.
Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.
Вас може зацікавити:
- Софія Ротару у стильній вишиванці привітала українців зі святом
- Зрадниця Ліза Ющенко лицемірно відреагувала на обстріл України - деталі
- Тіна Кароль зізналася, у кого на її думку "один із найкращих голосів в Україні"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред