"Намагалися вбити": під час атаки РФ на Україну завалило квартиру українського музиканта

Микола Пацюк поділився кадрами зі своєї квартири після атаки російських окупантів.

https://glavred.net/stars/pytalis-ubit-vo-vremya-ataki-rf-na-ukrainu-zavalilo-kvartiru-ukrainskogo-muzykanta-10579274.html Посилання скопійоване

Микола Пацюк дивом вижив під час обстрілу Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/pacuuuk/

Український популярний музикант Микола Пацюк розповів, що будинок у Києві, де він живе, постраждав від сьогоднішньої моторошної атаки з боку країни-окупанта Росії.

У своїх соцмережах Микола показав кадри, як вибирався з близькими зі зруйнованої квартири і зазначив, що вижили вони завдяки тому, що встигли сховатися в коридорі за правилом "двох стін".

відео дня

Також постраждала не лише квартира зірки, а й згорів його автомобіль.

"Сьогодні нас намагалися вбити. Ми вижили, бо були в коридорі. Дивом живі, вибралися із завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла, не знаю, чи вціліло щось удома", - розповів артист.

Телеграм-канал Show must go on опублікував кадри, як Пацюк вибирався з квартири:

Майно Миколи Пацюка постраждало від російської атаки / фото: скрін t.me/theshowmustgoon24

Хто такий Микола Пацюк? Микола Пацюк - український музикант родом із Київщини. Він раніше грав у стилі абсурдного панку та ню-металу, а зараз тішить інді-треками. Відомі пісні артиста - "Ранок починається не з кави", "Інтертоп", "1%" та інші.

Атака РФ по Україні - що відомо

Уранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред