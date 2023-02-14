Путінст Маршал мріє воювати проти українців: "Я не можу сприймати Україну, як державу!"

Себе старий пропагандист вважає воїном, а ось сина призовного віку сором'язливо "відмазав" від призову.

Олександр Маршал рвався на фронт воювати проти українців / скріншот

Співак Олександр Маршал настільки підтримує війну в Україні (країні, яка розкрила його, як артиста, і дала путівку у великий шоубіз) і геноцид українців, що готовий у свої 65 років самостійно йти воювати.

У його віці вже незрозуміло: це старечі зміни мозку, або ж артист і справді настільки зазомбований, що його лексикон суцільно складається з пропагандистських гасел і наративів. У недавньому інтерв'ю Маршал розповів, що сам просився на фронт, воювати з українцями, і геть відмовився сприймати Україну незалежною державою. "Я не можу сприймати Україну, як державу. Це Союзна Республіка!"- з шаленою посмішкою вигукнув співак.

І хоч він не упустив можливість похвалитися зв'язками в урядовій верхівці, і знанням засекречених даних, розумної відповіді про те, чому рф напала на нашу країну, він видавити не зміг. Зате, як з папірця, випалив фрази з кишенькової методички пропагандиста: "Я вважаю, що фашистської свастики, і навіть цієї ідеології, думки про це, не повинно бути на планеті Земля. Якби ми не почали "операцію", то вони б сто пудів вдарили, вони до цього готувалися".

відео дня

Маршал зізнається - воювати його не пустили, але вберегти окупантів від його музикувань не зміг навіть кремль: співак катається по гарячих точках і дістає всіх своєю псевдопомогою.

"Я звертався до знайомих з приводу мобілізації. Вони кажуть: "Тобі 65. Сиди і розберемося без тебе. Хотів піти... Я ж воїн! Я служив три роки в радянській армії. Для мене це - святий обов'язок. Тому що я народився в цій країні, а ці хлопці на передовій - мої сини, мої діти. Ну як я можу по-іншому?" - натхненно несе дурниці Олександр Маршал.

До слова, його єдиний син Артем зараз призовного віку (25 років), але має "відвід", нібито через важку травму, яку переніс у минулому. На питання, чому ж весь такий ідейний хлопець все ще не на фронті, Маршал ухильно відповів, що хлопець неодмінно піде. Але якщо прийде повістка.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, який ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну, заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Інші новини: