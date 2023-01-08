"На боці моїх братів": відомий російський актор хоче воювати за Україну

Артур Смольянінов не виключає, що йому доведеться стріляти в людей, з якими він колись працював пліч-о-пліч.

Артур Смольянінов хоче воювати за Україну / скріншот YouTube

Російський актор Артур Смольянінов ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну.

В інтерв'ю YouTube-каналу " Нова газета Європа" він заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

"Якби я пішов, то обов'язково на боці України. Звичайно, однозначно. Для мене це навіть не на боці України, для мене це на боці моїх братів...", - сказав Смольянінов.

Більш того, на полі бою актор готовий зустрітися з колишніми колегами по цеху, які підтримують війну. Він не виключає, що йому доведеться стріляти в людей, з якими він колись працював пліч-о-пліч.

"Чи справедлива це смерть? Безумовно. Стріляв би я в нього? Без всякого сумніву", - заявив Смольянінов.

Раніше повідомлялося, що російський співак Олег Газманов, який підтримує війну в Україні, мало не потрапив у серйозну заварушку через свою позицію. Інцидент стався в Дубаї, де артист виступав на корпоративі.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

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