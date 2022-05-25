Путініст Маршал поскаржився на Україну і СБУ: "привезли маму і сестру в урнах"

Путініст Маршал поскаржився на Україну і СБУ / скрнішот

Співак Олександр Маршал, який підтримує війну Росії проти України, поскаржився, що не зміг провести їх в останню путь.

Річ у тому, що з 2014 року він внесений в "чорний" список артистів, яким заборонений в'їзд в Україну. Тоді він виступив за окупацію Криму Росією.

Тепер Маршал згадує, що через свою підтримку путінського режиму не зміг нормально попрощатися з матір'ю і сестрою.

"У 2015 році не стало моєї мами. Оскільки я не в'їзний на Україну з 2014-го, на мене навіть завели кримінальну справу там, то подзвонив давнім старим друзям, які в Києві, і сказав, що ось така ситуація, підстрахуйте мене в аеропорту. Вони подзвонили СБУ, я так думаю, не сказали кому ... вони запитали: "хто?" -"Ось такийартист" - " нехай не приїжджає, ми не гарантуємо. Але те, що його в аеропорту заарештують, це стопудово". І я кажу, що робити щось? Слава Богу, що у мене там такі друзі. Вони кремували маму і привезли урну", - поскаржився музикант російському журналісту.

Така ж історія сталася і в 2017 році, коли померла його сестра.

Зазначимо, що в РФ залишилося багато артистів, які підтримують криваву війну. Серед них Олег Газманов, Лариса Доліна, Микола Басков, Надія Бабкіна, Григорій Лепс та Олександр Маршал.

Раніше продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну.

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