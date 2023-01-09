Гагаріну публічно принизили через Пугачову

У Росії вирішили замінити Аллу Пугачова Поліною Гагаріною.

Алла Пугачова, Поліна Гагаріна / скріншот YouTube

Оперна співачка Марія Максакова жорстко висловилася про Поліну Гагаріну, якою спробували замінити Аллу Пугачову в Росії.

Подивившись "блакитні вогники", артистка назвала Поліну Гагаріну, Миколу Баскова, Олега Газманова та інших артистів людьми нездоровими психічно.

"Якась Поліна Гагаріна вирішила перенити пісню Алли Пугачової. В її випадку - "любов схожа на стогін". Це як якби в оркестрі красиву арфу замінили б пральною дошкою. Відчувалося бажання довести Пугачовій, що вони і без неї на щось здатні", - сказала Максакова.

Раніше українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що пропутінська співачка Поліна Гагаріна відрізнялася гидотою ще до початку вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали, що українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.

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