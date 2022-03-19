"Плачу від люті і неможливості сказати особисто": Осадча присоромила пропутінську співачку Гагаріну

Осадча присоромила пропутінську співачку Гагаріну за концерт в Лужниках / Колаж

Українська телеведуча і модель Катя Осадча, мама трьох дітей, дорікнула російську співачку Поліну Гагаріну, за те що та підтримує військову політику Кремля.

Співачка виступила на мітинг-концерті в Лужниках на честь річниці окупації Криму. Це здається особливо цинічним, поки Україна страждає від російських окупантів.

З 24 лютого, за 23 дні війни в Україні загинуло 109 дітей. Катя Осадча, звернулася до співачки Гагаріної, як до матері двох дітей.

Ведуча зізналася, їй хочеться плакати від безсилля і люті, адже в її голові не вкладається, як мати може підтримувати вбивство дітей.

Концерт в Лужниках Осадча назвала гідним продовженням політики Гітлера - він напевно в пеклі радіє злодіянням лідера Кремля.

"Мама двох дітей. І вони живі, на відміну від 109 дітей України. Плачу від люті і не можливості особисто сказати Поліні Гагаріній, що я думаю",- написала Осадча, звертаючись до співачки.

Осадча присоромила пропутінську співачку Гагаріну за концерт в Лужниках / instagram.com/kosadcha

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Раніше стало відомо, хто ще з російських зірок виступив на мітингу Путіна у Москві і відкрито підтримав війну проти України.

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