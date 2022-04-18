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"Нехай краще мовчить, ніж як Басков": Данилко жорстко присоромив Кіркорова через війну в Україні

18 квітня 2022, 18:12

Російські артисти дуже залежні від концертів, каже Данилко.

Данилко, Кіркоров
Андрій Данилко і Філіп Кіркоров / соцмережі

Український артист і шоумен Андрій Данилко, розповів чому Філіпа Кіркоров мовчить про війну в Україні.

За словами шоумена, він особливо не очікував будь-яких дзвінків від друзів з Росії, зокрема від Філіпа Кіркорова. На думку зірки, йому, як і іншим, нічого сказати.

"Кіркоров знаходиться в ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков ... сильних дуже мало. Звичайно, всі бояться, це чистий страх", – пояснив Андрій Данилко.

Він переконаний, що Кіркоров та інші ігнорують війну в Україні не тому, що їм байдуже, а тому, що бояться перейти дорогу Путіну і втратити розкішне життя, до якого вони звикли.

"Артисти дуже залежні від концертів, корпоративів. У мене є якась фінансова подушка, і я можу сказати, що вони так не можуть. Тому що так, як вони звикли жити, це великі гроші", – вважає Данилко.

Більш того, він додав, що ніколи не належав до тусовки російських артистів. Серед них скромний Данилко відчував себе чужим, не в своїй тарілці.

"У мене завжди були відсторонені відносини, і я дуже радів, що живу в Києві. Не входив в тусовку. Я не тусовочна людина, тому у мене і друзів особливих не було", – підкреслив Данилко.

читайте також"Нехай застрелиться": Данилко розніс Путіна за війну в Україні

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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Філіп Киркоров Андрій Данилко
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