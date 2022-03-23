"Застрелитися або померти від кулі - занадто легка смерть": Данилко запропонував покарання для Путіна

Данилко запропонував покарання для Путіна / скріншот

Відомий український шоумен і артист Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти.

Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

"Це була моя емоційна історія. Але на 26-й день війни я розумію, що мені хотілося б побачити його в суді. Просто застрелитися або померти від кулі — для Путіна занадто легка смерть. Хочу бачити його на лаві підсудних. Разом з оточуючим, що йому потурають. Адже там, на верхівці, всі пов'язані. І вони розуміють це. Звичайно, багатьом хотілося б зараз знайти вихід із ситуації, придумати варіант Б, В, а виходить тільки Ж - ж*опа!",- підкреслив Данилко.

читайте такожНапад Росії на Україну: у Кремлі заявили, що Путін "поки не домігся" своїх цілейРаніше український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну для повної схожості з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися в бункері після війни проти України.

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