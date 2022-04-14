"Ми на телефоні весь час": Данилко розповів, як під час війни мама Сердючки допомає людям

Шоумен активно коментує військове вторгнення Росії в Україну.
Шоумен Андрій Данилко, більш відомий за сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка, розповів про Інну Білокінь, яка грає роль матері його героїні.
В інтерв'ю YouTube-каналу "Да! (World Fun)" шоумен зазначив, що після нападу РФ на Україну вона залишилася в Полтаві.
"Інна в Полтаві, ми на телефоні весь час. Вона до себе в будинок взяла з Харкова переселенців, і на квартиру взяла. Вони весь час якісь пироги печуть. Як не подзвоню - вона зайнята", - сказав він.
Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.
читайте також"Люди переживають": Данилко зізнався, що після початку війни до нього звернулися Вайкуле, Катамадзе і ГалкінТакож Данилко підтримав президента України Володимира Зеленського. На його сторінці в Instagram з'явилося фото глави держави під час його візиту в Бучу, де він побачив звірства російських окупантів.
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