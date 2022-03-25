Данилко розповів про знайомство з Путіним

Данилко Андрій / Сьогодні

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів про знайомство з президентом-диктатором Володимиром Путіним.

В інтерв'ю виданню Медуза Данилко розповів, що Путін в житті дуже відрізняється від телевізійного образу.

За його словами, він був делікатний, уважний, ніби вербує, а ось на екрані – справжнє "виплодок пекла".

Данилко зазначив, що Путін "весь час грає якогось супермена".

"Йому хочеться бути на виду, але насправді його описати можна тільки одним словом – злочинець", - говорить артист.

За словами Данилка, про Путіна кажуть, що він ніби вербує співрозмовника.

"Сьогодні обговорював це з іншою людиною, з якою ми виступали перед Путіним. Ця людина говорила: "Путін в момент (особистої зустрічі - ред.) закохує в себе". Ми не знаємо всі їхні кагебешні штучки. Про нього кажуть, що він ніби вербує тебе постійно. Він делікатний, уважний. Але нічого близько схожого з тією людиною, яку я бачу на екрані (то спогад не має - ред.). Це виплодок пекла", - розповів артист.

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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