Місцеві жителі запримітили Аллу Пугачову на Кіпрі.

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Аллу Пугачову побачили в Лімассолі / Колаж Главред, фото РБК, Instagram/alla_orfey

Легендарна російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засудила криваве вторгнення Росії в Україну і виїхала з країни-окупанта жити в Ізраїль, з'явилася на Кіпрі.

Пропагандистське видання "Комсомольская правда" зібрало плітки від місцевих жителів Лімассола. За словами місцевої мешканки, її сестра розповіла, що Пугачову з Галкіним бачили днями в ресторані з чоловіком, дуже схожим на режисера Кирила Серебренникова, тут якраз триває якийсь кінофестиваль, тож, можливо, що це був він.

"Бачили співачку також ще раніше з друзями на фермерському ринку. Нещодавно сюди приїжджала знімальна група, але не змогли їх "засікти" - ходили всіх питали. Але більше їм ніхто нічого не сказав", - написали пропагандисти.

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Зазначимо, що Кирило Серебренніков, як і Алла Пугачова, не підтримує війну Росії в Україні. Виступаючи з промовою, Серебренніков звернувся до залу і сказав російською: "Ні війні". Він висловив надію, що люди мистецтва зроблять усе можливе, щоб війна закінчилася, і мирне життя повернулося в Європу.

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Зазначимо, днями Главред писав, що Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю, вважається, що артистка готується до святкування свого ювілею на Кіпрі.

А також зрадниця Лоліта розповіла, що після скандалу з "голою" вечіркою Насті Івлєєвої, Алла Пугачова порадила їй бути розумнішою.

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