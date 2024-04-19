Публічно дав клятву: принц Вільям уперше заговорив про онкохвору Кейт Міддлтон

Принц Вільям прийняв подарунки для Кейт Міддлтон і пообіцяв піклуватися про неї.

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Принц Вільям зворушений підтримкою від людей для хворої на рак Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Чоловік Кейт Міддлтон, яка наразі проходить курс лікування від раку, принц Вільям прийняв побажання та подарунки для дружини та батька короля Чарльза, який також онкохворий.

Пресслужба принца і принцеси Уельських у соцмережах поділилася знімками, як волонтер благодійної організації з розподілу їжі Surplus to Supper здивував Вільяма листівками для Кейт і Чарльза III.

"О, кілька листівок, ви дуже добрі. Велике вам спасибі", - сказав принц Вільям і виглядав дуже зворушеним.

Коли волонтер порадив принцу піклуватися про його дружину, він поклав руку їй на плече і сказав:

"Я це зроблю", - пише The Telegraph.

Потім Вільям вирушив у Hanworth Center Hub, молодіжний центр, який надає низку послуг для створення безпечнішого співтовариства з кращими зв'язками і отримує регулярну доставку від Surplus до Supper. Там йому вручили букет і багато побажань для Кейт Міддлтон.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Зазначимо, з'явилися чутки, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запрошували Меган і Гаррі разом із дітьми в гості, але ті відмовили.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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