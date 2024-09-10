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Зірвалася на тлі розлучення: мовчунка Сєдокова кардинально змінила імідж

Анна Підгорна
10 вересня 2024, 21:33
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Анна Сєдокова засумувала за своїм минулим у ВіаГрі.
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова новини - Сєдокова обрізала волосся і змінила колір через розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок з країною-окупантом, днями заявила, що остаточно розірвала стосунки зі своїм третім чоловіком - латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

Пара була одружена 4 роки. У соціальних мережах вони зображували ідеальну сім'ю, проте нерідко з'ясовували стосунки на публіці. Тепер, коли Сєдокова залишилася сама, вона вирішила йти шляхом кліше з поп-культури.

Насамперед співачка шокувала серією косметичних і пластичних процедур, які зробили її практично невпізнанною. Потім Анна вирушила до перукарні.

відео дня

Там артистка-мовчунка зробила собі подовжене каре і пофарбувала локони в рудий колір - як за часів її участі в гурті ВіаГра. Результат вона показала у своєму блозі в Instagram і зазначила, що перевтілення зробило її щасливішою.

Анна Сєдокова
Анна Сєдокова новини - Сєдокова обрізала волосся і змінила колір через розлучення / instagram.com/annasedokova

Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Останні зіркові новини:

Раніше стало відомо, що зрадниця Анна Asti втекла в село - тепер співачка дає концерти у старій хаті і в драній сукні, запиваючи все це горілкою в кращих традиціях культури країни-окупанта.

Також путіністка Надія Бабкіна насилу пересувається без допомоги - в Мережу потрапило відео, як вона човгає і перевалюється з ноги на ногу в позбавленому смаку вбранні.

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