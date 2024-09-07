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Балується горілочкою на призьбі: зрадниця Анна Asti втекла в село

Анна Підгорна
7 вересня 2024, 20:58
147
Зараз Анні Асті тільки й залишається, що "гастролювати" селами РФ.
Анна Асті
Анна Asti новини - Анна Асті похвалилася сільським відпочинком / колаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Співачка Анна Asti (справжнє ім'я - Анна Дзюба) схвально ставиться до того, що країна-окупант методично знищує і тероризує її рідну Україну. Уродженка Черкас мовчить про війну, набивається в друзі до артистів-путіністів і ходить російськими шоу і фестивалями, як ні в чому не бувало.

Утім, кривавих рублів, Асті, судячи з усього, відчайдушно не вистачає. Співачка-зрадниця може похвалитися лише відпочинком у глухому селі країни-окупанта.

У своєму блозі в Instagram вона показала, як у порваній сукні регоче в старенькій хаті. Не обійшлося і без міцних напоїв - головного елемента культури країни-агресора.

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З якої причини вона втекла в село, Анна Асті замовчує. У коментарях же, чи то жартома, чи то всерйоз, пишуть, що артистці село дуже личить.

Анна Асті
Анна Asti новини - Анна Асті похвалилася сільським відпочинком / колаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Хто така Анна Асті

Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2024 року, де працює і ні слова не обмовилася про те, що РФ повномасштабно вторглася на територію України.

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Раніше стало відомо, що батько співака-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос, який також є фанатом війни і знущань над українським народом, був екстрено госпіталізований.

Також ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко зробила двозначну заяву про її розлучення з чоловіком Владом Топаловим, і показала, як смикає себе за волосся.

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