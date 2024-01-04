"Просто зіпсував Новий Рік всім": Івана Дорна росіяни "закидали брудом" за концерт

Скандально відомий український попспівак Іван Дорн все-таки виступив перед громадянами країни-агресора РФ на індонезійському курорті Балі в новорічну ніч. Як пишуть в коментарях під публікацією артиста, він виступав у закладі KLAPA Beach Club.
Виявилося, що протягом січня в ньому заплановані виступи скандально відомих російських артистів ‒ стендапера Нурлана Сабурова, який насміхався над укранками, репера-путініста Василя "Басти" Вакуленка, репера Алішера Моргенштерна і багатьох інших.
Концерт Дорна активно рекламувався на місцевих російськомовних майданчиках Балі. Правда, балуваним росіянам виступ Дорна не сподобалося.
"Це було жахливо! Якщо ти прилетів на Балі і взяв гроші, будь ласка Відпрацюй їх, а не вмикай нікому невідомі пісні і мовчи під фанеру. Ти просто зіпсував Новий рік всім тим, хто хотів кайфанути під тебе", ‒ написали вони в коментарях.
Деякі українці вирішили вмочити Дорна обличчям в бруд і нагадали йому, що мало не прямо перед його концертом країна-агресор РФ в черговий раз обстріляла Україну.
"Нормально під час концерту не сказати ні слова про війну? Нормально після масштабних обстрілів, купи смертей і страждань продовжувати скакати перед росіянами?", - йдеться в одному з повідомлень.
Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.
В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.
До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.
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