Прощання з Віталієм Білоножко: дружина артиста сумує на церемонії

Багато відомих українців прийшли попрощатися з народним артистом Віталієм Білоножком.

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У Києві прощатися з Віталієм Білоножко / Колаж Главред, фото суспільне

У Київській філармонії прощаються з народним артистом України, співаком Віталієм Білоножко.

Про смерть артиста стало відомо 9 січня. Пізніше його дружина Світлана Білоножко повідомила, що у музиканта зупинилося серце.

У Києві прощаються з Віталієм Білоножком / Фото суспільне

Попрощатися із зіркою прийшли багато відомих українців. Зокрема, це народна артистка України Надія Шестак, артист Володимир Талашко, Тарас Петренко, Петро Мага.

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Світлана Білоножко прощається з чоловіком / Фото Главком

Світлана Білоножко на прощанні зі своїм чоловіком / Фото Главком

На церемонію прощання також прийшли ексрадник президента України, ексміністр охорони здоров'я Микола Поліщук і екс-заступник голови Адміністрації президента Марина Ставнійчук.

У Києві прощаються з Віталієм Білоножком / Фото суспільне

Крім того, попрощатися з вірним другом прийшов і народний артист України Павло Зібров.

Павло Зібров прощається з Віталієм Білоножком / Фото Главком

Тарас Петриненко прощається з Віталієм Білоножком / Фото Главком

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Першими піснями, записаними співаком на радіо, стали твори Максима Дунаєвського "Все пройде" і "Міські квіти".

Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів - Олександра Злотника ("Повертайся сюди", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцюю тебе", "Хто ти такий?", "Тайфун на ім'я Катя", "Стара дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Боже, дай Україні волю").

Раніше стало відомо, від чого помер Віталій Білоножко. Про це розповіла вдова артиста, співачка Світлана Білоножко. Останні дні він провів у лікарні, проте лікарі не змогли врятувати життя Віталію Васильовичу.

Між тим співак до останнього підтримував зв'язок з шанувальниками. Його соціальні мережі відкрили громадськості, про що говорив у свої останні дні покійний Білоножко. Відзначається, що слова артиста прозирали передчуттями близького кінця.

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