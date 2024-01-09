Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання

Крім того Світлана Білоножко повідомила, коли та де друзі, шанувальники і колеги зможуть попрощатися з артистом.

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Помер Віталій Білоножко - причина смерті і дата прощання зі співаком / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Народний артист України, легендарний український співак Віталій Білоножко покинув цей світ сьогодні, 9 січня. Йому було 70 років.

За життя зірка не коментував своє здоров'я, хоч і активно ділився своїми роздумами про життя і творчість в соціальних мережах. Виявилося, перед смертю Білоножко потрапив до лікарні, де перебував досить довго аж до своєї смерті.

Про це виданню "Гордон" у коментарі повідомила Світлана Білоножко, дружина Віталія Васильовича та колега. Смерть артиста настала в результаті зупинки серця. Реанімувати знаменитість медикам не вдалося.

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Також стало відомо, коли і де відбудеться прощання зі співаком. Про це розповів Дмитро Гордон.

12 січня всі бажаючі вшанувати пам'ять Віталія Білоножка і попрощатися з ним можуть прийти в Національну філармонію в Києві. Церемонія розпочнеться об 11:30, і закінчиться о 14:00.

Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.

Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.

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