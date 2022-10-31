Доля казкового замку Пугачової і Галкіна визначилася

Алла Пугачова не продаватиме замок у Грязі / instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова забрала дітей і втекла з РФ, де її чоловік, комік Максим Галкін, за антивоєнні погляди визнаний іноземним агентом. Зараз сім'я проживає в Ізраїлі, де за чутками, вже оформила громадянство.

І хоч зоряне подружжя вже продемонструвало своє небажання мати хоч щось спільне з країною-терористом, поки там панує пропаганда і люди, які вважають правильним затівати війну через імперіалістичні примхи їхнього президента, їхнім особистим життям продовжують активно цікавитися в РФ.

Зокрема рашистським ЗМІ не дає спокою нерухомість Пугачової і Галкіна. Замок знаменитостей в підмосковному селищі Грязь на них діє, як червона ганчірка на бика.

Нещодавно з'явилася новина про те, що замок побудований нелегально на неприватизованій землі. Це (і висока ціна; його оцінюють в мільярд рублів) є однією з причин, чому Пугачова і Галкін нібито не можуть позбутися своєї російської нерухомості.

Однак джерела з близького оточення знаменитостей висувають іншу теорію - замок зберегли в якості літньої резиденції, щоб відпочивати там з сім'єю. Також передбачається, що його будуть здавати іменитим друзям зіркового подружжя під час їх відвідування столиці рашизму.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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