Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати гроші

Російський шоумен і комік Максим Галкін записав відеозвернення до своїх друзів, які через свою доброту постраждали від шахраїв.
Виявилося, що від імені артиста та його дружини, співачки Алли Пугачової, з різних номерів відбувається розсилка з проханням пожертвувати нібито на благодійність. Враховуючи той факт, що зіркова родина надає моральну і матеріальну підтримку Україні в її опорі російській військовій агресії, багато людей такі прохання прийняли на віру.
Галкін на своїй сторінці в Instagram закликав не вірити подібним "зборам". "Почастішали випадки шахрайства від мого імені, від імені Алли. З різних телефонів пишуть нашим друзям, колегам з проханням перерахувати гроші. Ми ні в кого гроші не просимо, з такими проханнями не зверталися. Все це аферисти. Ми грошей не просили і не попросимо, бережіть свої кошти", - заявив комік.
До слова сам артист в кадрі виглядав поганенько: щільний концертний графік позначився на зовнішності Галкіна. Носогубні складки і зморшки на лобі значно поглибилися за останні 9 місяців.
Нагадаємо, Максим Галкін отримав український талісман, який завжди носить з собою. Після одного з виступів до нього підійшла глядачка з України і подарувала артистові хустинку з патріотичними написами українською мовою.
Також стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавиться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.
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