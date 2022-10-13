Максим Галкін отримав український талісман, який завжди носить із собою

Максим Галкін носить в якості талісмана хустку від українки / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін визнаний іноземним агентом в РФ за критику політики Кремля і свою антивоєнну позицію. Артист не зрікався своєї батьківщини, але вважає злочинним той факт, що нинішні влада і пропаганда розгорнули та підтримують повномасштабну війну в Україні.

У РФ Галкіна, колись одного з топових артистів, зараз усіляко зневажають, в ЗМІ виходь незліченна кількість матеріалу, покликаного очорнити ім'я коміка.

Нещодавно відоме пропагандистське видання випустило їдку статтю про "українізацію " шоумена - Галкін вирушив у світове турне, і час від часу виходить на сцену в костюмі в кольорах українського прапора. Зараз же він і зовсім дозволив собі (мірками рашистських пропагандистів) немислиме.

У Барселоні 11 жовтня шоумен включив у свою концертну програму кілька жартів українською мовою. Після виступу до нього підійшла глядачка з України, і подарувала артистові хустинку з патріотичними написами українською мовою.

Жінка попросила артиста зберігати цей сувенір з України, як талісман, а Галкін пообіцяв його зберегти.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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