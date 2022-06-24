"Проня Прокопівна лягли і просять": напівроздягнена Волочкова в мереживах вразила вульгарністю

Напівроздягнена Волочкова в мереживах вразила вульгарністю / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова зіткнулася з різкою критикою, намагаючись зацікавити своїх шанувальників.

В Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в мереживній білизні на ліжку.

"Я дуже люблю свій будинок. У ньому так світло! Я люб'язно надала його для зйомок мого кліпу, як павільйон з багатьма локаціями. Ця Спальня на третьому поверсі для мене особлива. І прокидатися в такій красі - особлива благодать " - підписала фото Анастасія.

Шанувальники не розділили захват балерини. Волочкову підловили на використанні фотошопу і в черговий раз висміяли її зовнішній вигляд.

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"І там... Шалена імператриця в обіймах юних кавалерів забуває про все!", "Колгоспниця", "О Господи, вона реально не миє голову - ця зачіска у неї вже тиждень", "Проня Прокопівна лягли і просять", "Настя, візьміть книгу з вашої шикарної бібліотеки і удавайте, що читаєте. Може якийсь цирульник і клюне", - писали в коментарях під постом Анастасії.

Нагадаємо, раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

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