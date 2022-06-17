"Навіщо так розплющувати?": Волочкова без бюстгальтера уявила себе принцесою

Балерина опублікувала знімок у відвертій сукні.
Російську балерину Анастасію Волочкову, яка записала себе в співачки, розкритикували за нескромне вбрання.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.
"Я схожа на диснеївську принцесу?",- поцікавилася Волочкова в підписі до фото.
Реакція її шанувальників не змусила себе довго чекати. Під постом балерина "відхопила" по повній за свій зовнішній вигляд.
"Диснеївські Принцеси років на 20 молодше", "Головне, що волосся помили", " Побачила друге фото, здивувалася - гарне фото. А потім побачила... навіщо так розплющувати?", "Діснейвські принцеси не ходять з розвішеними голими млинцями", - писали в коментарях під постом Волочкової.
Нагадаємо, раніше балерина показала підготовку до зйомок кліпу, але шанувальники засипали балерину "словами підтримки", порадивши зав'язувати зі співом і зайнятися гардеробом і зовнішнім виглядом.
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