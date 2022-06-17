"Навіщо так розплющувати?": Волочкова без бюстгальтера уявила себе принцесою

Волочкова без бюстгальтера уявила себе принцесою / instagram.com/volochkova_art/

Російську балерину Анастасію Волочкову, яка записала себе в співачки, розкритикували за нескромне вбрання.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

"Я схожа на диснеївську принцесу?",- поцікавилася Волочкова в підписі до фото.

instagram.com/volochkova_art/

Реакція її шанувальників не змусила себе довго чекати. Під постом балерина "відхопила" по повній за свій зовнішній вигляд.

"Диснеївські Принцеси років на 20 молодше", "Головне, що волосся помили", " Побачила друге фото, здивувалася - гарне фото. А потім побачила... навіщо так розплющувати?", "Діснейвські принцеси не ходять з розвішеними голими млинцями", - писали в коментарях під постом Волочкової.

Нагадаємо, раніше балерина показала підготовку до зйомок кліпу, але шанувальники засипали балерину "словами підтримки", порадивши зав'язувати зі співом і зайнятися гардеробом і зовнішнім виглядом.

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