"Продукт на ринку": Злата Огнєвіч висловилася про Тіну Кароль

Злата Огнєвіч розповіла, як ставиться до Тіни Кароль.

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Злата Огнєвіч - конкуренція з Тіною Кароль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огнєвіч, Тіна Кароль

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Злата Огнєвіч розповіла про конкуренцію в українському шоу-бізнесі

Співачка не виключає співпрацю з Тіною Кароль

Українська популярна співачка Злата Огнєвіч прокоментувала, як вона реагує, коли її порівнюють зі співачкою Тіною Кароль.

У коментарі для "Люкс ФМ" співачка зазначила, що всі українські артисти конкурують між собою і завжди потрібно бути в тонусі.

"Треба завжди на себе дивитися, як на продукт на ринку. На ринку ж дуже багато гуртів музичних молодих, легендарних, артистів-початківців, як дівчат, так і хлопців, як уже топових артисток або тих артисток, які тільки починають свій шлях і дуже хочуть піднятися вгору... Тому я себе розцінюю, як продукт на ринку. А якщо дивитися ширше, то треба себе розцінювати в рамках світової спільноти, а не тільки в рамках українського ринку. Якби я вийшла на сцену з міжнародними виконавцями, чи гідно б я представляла Україну?" - поділилася Злата.

Також співачка поділилася, що в майбутньому, можливо, буде співпраця і з Тіною Кароль.

Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Злати Огнєвіч:

Злата Огнєвіч - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Злата Огнєвіч вирішила поміняти зачіску. Співачка позбулася довгого волосся і зробила подовжене каре до плечей, оскільки прагне не тільки внутрішніх, а й зовнішніх змін.

А також раніше Злата Огнєвіч розповіла неприємні новини про те, що власник компанії "Star Label", яка продавала квитки на її концерти, Тарас Доненко зник разом із коштами за куплені квитки і не виходить на зв'язок.

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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