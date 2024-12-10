'Обирай': Тіна Кароль публічно відповіла на звинувачення Лєри Мандзюк

Ви дізнаєтеся:
- Лєра Мандзюк звинуватила Тіну Кароль у "показушній" скромності
- Як співачка відповіла гумористці
Українська популярна співачка Тіна Кароль відповіла українській стендап-гумористці Лєрі Мандзюк, яка розкритикувала її за те, що вона їздить потягами "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше Кароль опублікувала ролик, у якому показала, як займається аштанга-йогою в купе, який і прокоментувала Мандзюк. Гумористка сказала, що співачка в тому статусі, що їй не годиться їздити "в смердючих вагонах", а варто подорожувати на елітних авто, звинувативши Тіну в брехливій скромності.
На своїй сторінці в Instagram Кароль зазначила, що все ж вважає за краще висипатися в дорозі, тому й обирає "Укрзалізницю".
"Привіт, будемо знайомі тепер, Лєро Мандзюк. Дякую за комплімент і скажу, що "Укрзалізниця" топова! Я завжди обираю виспатися в поїзді та випити чай із чебрецем. Запрошую на таку подорож. Нам буде про що поспілкуватися. Обирай: Дніпро, Львів чи Івано-Франківськ", - написала Тіна.
Тіна Кароль - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.
А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
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Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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