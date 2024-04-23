Принцу Луї шість: Кейт Міддлтон мило сфотографувала харизматичного сина

Кейт Міддлтон сама сфотографувала сина для нової фотографії.

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Принцу Луї 6 років / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales, Pixabay

Сьогодні, 23 квітня свій день народження відзначає принц Луї. Найхаризматичнішій дитині палацу виповнюється 6 років.

Традиційне фото іменинника в офіційних акаунтах палацу в Instagram з'явилося трохи пізніше звичайного. Як відомо, останнім часом палац буквально лихоманить від поганих новин, пов'язаних із хворобами Короля Чарльза і Кейт Міддлтон.

Як і щороку, фотографувала Луї його мама Кейт. Луї лежить на траві і мило посміхається в камеру. "З 6-им Днем Народження, принц Луї", - привітали маленьку знаменитість батьки.

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CNN повідомила, що за даними джерела, Кейт і Вільям були вдячні за привітання з днем народження, які вони отримали для Луї, і що фотографія була зроблена 42-річною Кейт в останні кілька днів у Віндзорі.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Це безпрецедентний час для сім'ї, оскільки принцеса продовжує своє одужання", - сказало джерело.

Кейт Міддлтон - новини про здоров'я принцеси:

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Раніше також принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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