Принц Вільям зробив потужну заяву про суїцид, повертаючись до своїх королівських обов'язків

Принц уперше з'явився на публіці після того, як його дружина Кейт Міддлтон повідомила про свою хворобу.

https://glavred.net/stars/princ-uilyam-sdelal-moshchnoe-zayavlenie-o-suicide-vozvrashchayas-k-svoim-korolevskim-obyazannostyam-10558823.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон і принц Вільям - приклад міцної сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям поділився потужним посланням перед своїм офіційним поверненням до королівських обов'язків після новин про рак принцеси Уельської.

За даними Mirror, у зверненні до родичів загиблих унаслідок самогубства військовослужбовців спадкоємець престолу сказав: "Будь ласка, знайте, що ви не одні".

Принц розповів, як він і принцеса Уельська впродовж багатьох років зустрічалися з багатьма сім'ями, які втратили близьких, і розуміли "силу, яку дає обмін досвідом".

відео дня

Принц Уельський сказав, що "дуже важливо, щоб були почуті голоси тих, хто втратив близьких унаслідок самогубства", перш ніж додати: "Немає обмежень у часі, щоб впоратися з горем, але Кетрін і я за роки роботи зустрічалися з багатьма сім'ями, які втратили близьких, і знаємо силу підтримки, навіть у найтрагічніших обставинах".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Повідомлення прозвучало напередодні того, як Вільям збирається повернутися до своїх офіційних обов'язків і відвідає благодійну організацію з роздачі надлишків продовольства і молодіжний центр.

Це буде його перший офіційний захід відтоді, як дружина Кейт, яка проходить курс хіміотерапії, повідомила про свою хворобу. Сім'я також провела великодні канікули у своїй резиденції Амнер-хол у Норфолку.

Кейт Міддлтон - новини про здоров'я принцеси:

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Раніше також принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред