У Росії під час репетиції вистави загинула 28-річна актриса

У російському місті Санкт-Петербург під час репетиції вистави на Великому ставку Катерининського парку стався нещасний випадок.
Там загинула молода 28-річна актриса Анастасія Голікова. За даними російських пропагандистських ЗМІ, захід на честь ювілею Олександра Пушкіна мав відбутися на воді у Великому ставку Катерининського парку. Для цього там встановили понтон, який максимально витримував 12 осіб, але в момент трагедії там було 24 людини.
Відомо, що двоє постраждали, а 28-річна актриса Анастасія Голікова загинула. Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.
Катерининський парк
Катерининський парк - парк у складі Державного музею-заповідника "Царське Село". Знаходиться в місті Пушкін, що входить до складу Санкт-Петербурга, пам'ятка архітектури XVIII-XIX століть.
Молода жінка була популярною актрисою і грала в багатьох спектаклях.
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