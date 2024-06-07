У Росії під час репетиції вистави загинула 28-річна актриса

Усе сталося на ставку, коли не витримала декорація.

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У Пітері загинула 28-річна акторка / Фото Стархіт

У російському місті Санкт-Петербург під час репетиції вистави на Великому ставку Катерининського парку стався нещасний випадок.

Там загинула молода 28-річна актриса Анастасія Голікова. За даними російських пропагандистських ЗМІ, захід на честь ювілею Олександра Пушкіна мав відбутися на воді у Великому ставку Катерининського парку. Для цього там встановили понтон, який максимально витримував 12 осіб, але в момент трагедії там було 24 людини.

Відомо, що двоє постраждали, а 28-річна актриса Анастасія Голікова загинула. Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

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Катерининський парк Катерининський парк - парк у складі Державного музею-заповідника "Царське Село". Знаходиться в місті Пушкін, що входить до складу Санкт-Петербурга, пам'ятка архітектури XVIII-XIX століть.

Молода жінка була популярною актрисою і грала в багатьох спектаклях.

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