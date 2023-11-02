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Дмитро Дікусар зізнався, що для нього на війні найскладніше

Анна Підгорна
2 листопада 2023, 21:36
Танцюрист-воїн розповів про переоцінку людського життя, яка сталася з ним на фронті.
Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар розповів про те, що для нього найважче на війні / колаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар несе військову службу та захищає нашу країну від окупантів з лютого 2022 року. Артист, який раніше сяяв на телебаченні і кращих паркетах світу, сьогодні "гражданку" сприймає зовсім інакше.

Зараз воїн перебуває у відпустці, і дав УНІАН своє перше велике інтерв'ю за час повномасштабної війни. Дікусар поділився своїми надіями на майбутнє, а також розповів, що на фронті для нього найважче.

Він зазначив, що не один раз дивився ворогові в обличчя, і відчуває до окупанта лише гнів і огиду. А от жах у нього викликає усвідомлення швидкоплинності життя, яке особливо гостро відчувається на "нулі".

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"Найбільш жахливе на війні розуміння того, чого коштує людське життя. Важко сприйняти, що колись когось збивала машина і люди збігалися, аби допомогти, а зараз біля тебе гинуть люди за секунду, і ти не можеш їх врятувати. І у такому великому обсязі. Навіть не завжди їхні тіла можуть забрати. Це змінює сприйняття світу. Є таке розуміння, що тебе може не стати так само, і, скоріш за все, можуть і тіло не забрати, бо лінія фронту постійно рухається. Життя на війні, на жаль, не коштує нічого", - поділився переживаннями Дмитро Дікусар.

Раніше дружина Віктора Павліка, блогерка і бізнесвумен Катерина Репяхова, в сльозах показала своє материнство. Вона поділилася болючою ситуацією, яка сталася з нею та її сином від артиста - Мишком, якому 2 роки і 4 місяці.

Також дружина Сергія Тігіпка зізналася, що була коханкою ще одруженого політика. Алла Зіневич розповіла, що три їх спільних сини з'явилися на світ, коли її чоловік перебував в офіційному шлюбі з іншою жінкою.

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