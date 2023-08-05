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Позитив пояснив, чому вони з Дорофєєвою закрили "Час і скло"

Дмитро Відоменко
5 серпня 2023, 18:14
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Олексій Завгородній (він же Позитив) розповів, як він і його напарниця Надя Дорофєєва в 2020 році прийняли рішення закрити групу "Час і скло".
Позитив
Позитив каже, що вони з Дорофєєвою розуміли-поп-проект "Час і скло" буде рано чи пізно закритий / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти з відео

Співак і репер Позитив (справжнє ім'я та прізвище – Олексій Завгородній) говорить, що спочатку розумів – їх надзвичайно успішний поппроєкт "Час і скло" буде рано чи пізно закритий. Про це він сказав в інтерв'ю подкасту Олега Френді

"Ми з Надею завжди говорили, що дійсно, Група час і скло — вона не на все життя. Ми розуміли, що ми як артисти, особистості будемо рости і захочемо робити щось нове для себе. Це був для нас трамплін. У мене, наприклад, ще було бажання і відчуття, що проект ще може бути. Тобто може існувати, немає кризи жанру. Можна було щось придумати, був уже свій стиль. Ми зібралися з Надею, і вона сказала, що хоче йти далі. Розумів, на що вона натякає. Це було до або після Палацу Спорту. Ми домовилися, що зробимо все красиво. Це було феєричне шоу. Я ж не можу говорити Наді: "Давай ще трохи". Я розумів, що прийде час. Так воно І сталося", - сказав Позитив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джастін Бібер та Хейлі Болдуін очікують первістка-таке припущення зробила преса і шанувальники після свіжих фото і Відео моделі з кругленьким животиком.

відео дня

Також таблоїди публікують незвичайну заяву французької співачки Афіди Тернер: невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина. Таким чином вона сподівається побороти тугу за мертвим чоловіком.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-Річчі", - підписав фото сам гуморист.

Інші новини:

Надя Дорофєєва група Час і Скло Олексій Завгородній Позитив новини шоу бізнесу
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