Позитив пояснив, чому вони з Дорофєєвою закрили "Час і скло"

Олексій Завгородній (він же Позитив) розповів, як він і його напарниця Надя Дорофєєва в 2020 році прийняли рішення закрити групу "Час і скло".

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Позитив каже, що вони з Дорофєєвою розуміли-поп-проект "Час і скло" буде рано чи пізно закритий / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти з відео

Співак і репер Позитив (справжнє ім'я та прізвище – Олексій Завгородній) говорить, що спочатку розумів – їх надзвичайно успішний поппроєкт "Час і скло" буде рано чи пізно закритий. Про це він сказав в інтерв'ю подкасту Олега Френді

"Ми з Надею завжди говорили, що дійсно, Група час і скло — вона не на все життя. Ми розуміли, що ми як артисти, особистості будемо рости і захочемо робити щось нове для себе. Це був для нас трамплін. У мене, наприклад, ще було бажання і відчуття, що проект ще може бути. Тобто може існувати, немає кризи жанру. Можна було щось придумати, був уже свій стиль. Ми зібралися з Надею, і вона сказала, що хоче йти далі. Розумів, на що вона натякає. Це було до або після Палацу Спорту. Ми домовилися, що зробимо все красиво. Це було феєричне шоу. Я ж не можу говорити Наді: "Давай ще трохи". Я розумів, що прийде час. Так воно І сталося", - сказав Позитив.

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