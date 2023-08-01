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Невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина

Анна Підгорна
1 серпня 2023, 02:42
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46-річна Афіда Тернер має намір подарувати чоловікові дитину, про яку той мріяв перед смертю.
Тіна Тернер, Афіда Тернер, Ронні Тернер
Дружина покійного Ронні Тернера хоче зробити його батьком посмертно / колаж: Главред, фото: instagram.com/afida_turner

Королева рок-н-ролу Тіна Тернер пішла з життя 24 травня 2023 року. У грудні, майже за півроку до цього, помер її другий біологічний син - Ронні Тернер (єдиний спільний син Тіни і Айка Тернерів).

Він теж був музикантом, і залишив після себе вдову - французьку співачку Афіду Тернер. В інтерв'ю для видання People вона зізналася, що важко переживає смерть чоловіка і свекрухи.

"Було дуже сумно, що Ронні помер, а через півроку померла і його мама. Мені дуже важко, тому що люди бачать тільки музику або картинки, а я повертаюся додому і кричу імена своїх близьких. Цей біль ніколи не зникне. Я все ще дуже пригнічена і думаю про дуже погані, темні речі. Я страждаю, і моє серце зруйноване. Я намагаюся не збожеволіти", - каже Афіда.

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Втім, 46-річна зірка знайшла для себе розраду. Перед смертю Ронні хотів стати батьком, тому зібрав свій біологічний матеріал, і передав на зберігання дружині. Артистка сподівається, що їй вдасться завагітніти і народити дитину від покійного чоловіка.

"Сумно, що його не буде поруч, але що поробиш? Принаймні у мене буде малюк, схожий на Ронні. Такий монстрик, як я і він, можете собі уявити?" - розповідає натхненна майбутнім материнством Афіда.

Раніше супермодель Белла Хадід порушила мовчання після "зриву" і клініки - новина про те, що вона загриміла в лікарню, швидко розійшлася по таблоїдах. У мережі з'явилися плітки про те, що Хадід-молодша повернулася до зловживання алкоголем.

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