УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Всім страшно": Позитив розповів, чи готовий вирушити воювати на фронт

Дмитро Відоменко
3 серпня 2023, 11:30 оновлено 3 серпня, 11:31
32
Співак Олексій Завгородній з псевдонімом Позитив розповів, чи готовий відправитися на фронт - і заявив, що боїться залишити своїх рідних.
'Всім страшно': Позитив розповів, чи готовий вирушити воювати на фронт
Завгородній зазначив, що його оточення вкрай сильно змінилося після вторгнення РФ в Україну.
/ колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український попспівак Олексій Завгородній (він же Позитив / Positiff) розповів, чи готовий відправитися на фронт битися з російськими окупантами. Про це розповів в інтерв'ю для проекту Слави Дьоміна.

"Це наша місія захищати наш дім, землю. Всім страшно. А кому не страшно? Я боюся залишити своїх рідних. Я був у сірій зоні", - пояснив він.

Завгородній зазначив, що його оточення вкрай сильно змінилося після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

відео дня

"Хтось відсіявся, але в позитивну сторону точно. З Даніелем Салемом спілкуюся. Що стосується Потапа, я не відчуваю ніякої різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав і зараз. Ми на зв'язку", – сказав він.

Завгородній також зазначив, що деякий час вже не бере участь у складі попгурту MOЗGI.

"Я зараз сольний виконавець Позитив. Ніякого відношення до цієї групи не маю зараз. Не знаю, що з нею", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джастін Бібер та Хейлі Болдуін очікують первістка-таке припущення зробила преса і шанувальники після свіжих фото і Відео моделі з кругленьким животиком.

Також таблоїди публікують незвичайну заяву французької співачки Афіди Тернер: невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина. Таким чином вона сподівається побороти тугу за мертвим чоловіком.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-річчі", - підписав фото сам гуморист.

Інші новини:

Загородній Позитив новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

11:25 Україна
"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

10:38 Україна
РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор: четверо поранених

РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор: четверо поранених

09:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:53

Футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком: перші фото немовляти

11:30

"Всім страшно": Позитив розповів, чи готовий вирушити воювати на фронт

11:25

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронтВідео

11:16

"З'являється з нізвідки": чоловік сторопів від дивної знахідки в саду

11:04

Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці реклама

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:47

"Засиплять тілами Європу": Самусь розкрив плани Путіна на найближчий рікВідео

10:45

4 знаків зодіаку чекає фантастичний серпень: у кого настає незабутній часВідео

10:44

ЗСУ змінили план і зосереджені на виснаженні армії РФ - New York Times

10:38

"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

Реклама
09:58

РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор: четверо пораненихФото

09:50

Окупанти готують потужний ракетний удар: Сили оборони зробили попередження

09:38

Астролог назвав невдах серпня 2023: на кого чекають хвороби і неприємностіВідео

09:20

Путін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - СамусьЕксклюзив

09:19

Заходу пора готуватися: що задумали Лукашенко та Путін?Погляд

09:16

Пенсії змушують повертати через суд: хто знаходиться під загрозою

09:12

Що не можна робити в церкві: заборони, про які пам'ятають не всі

08:48

Гороскоп на завтра 4 серпня 2023: Близнюкам - ризикувати, Терезам - рахувати гроші

08:46

Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва - Данілов

08:30

"Солдати РФ продовжують тікати": ЗСУ застосовують "цукеркові бомби" - The Economist

08:30

Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру новости компании

Реклама
07:28

Отримав "Золотий хрест" від Залужного: загинув сержант, який вивів 44 побратима з мінного поля

07:03

Завдання для геніїв: потрібно знайти заховане тигреня в зоопарку

06:55

США зібрались прирівняти постачання зброю Тайваню і Україні: що це означає?Погляд

06:41

Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

06:30

Гороскоп на серпень для всіх: на Тельця чекає велика удача, на Близнюків – неприємностіЕксклюзив

05:30

Як позбутися цвілі на підвіконні: прості способи, про які всі забули

05:00

Психологічний тест по картинці: яка ви людина і чого вам не вистачає в житті

04:30

Пугачова здивувала реакцією на пісню "Russia goodbye" СердючкиВідео

04:13

Яке сьогодні свято 3 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:00

Любителі вечірок: 7 знаків зодіаку, які вміють запалювати на повну

03:22

Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

02:52

4 речі, які категорично не можна робити після чищення зубів: буде гірше

02:20

"Клепати ракети і бити по Росії": експерт озвучив "рецепт" вступу України в НАТО

01:35

Правозахисник розповів, хто в РФ можуть кинути виклик Кремлю після невдач Гіркіна і Пригожина

01:15

Жінка шокувала дивною залежністю: що вона робитьВідео

00:18

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

02 серпня, середа
23:34

Що означає слово "мисль" в українській мові: Авраменко здивував - це не "думка"Відео

23:10

Топ-5 компліментів, які люблять чоловіки: поради та "живі" приклади

22:37

Летіли стільці: росіяни втрутились у "п'яну" бійку в Туреччині і пошкодувалиВідео

21:54

Що потрібно зробити 4 серпня, щоб зцілитися: прикмети і важливі заборони

Реклама
21:44

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:26

"Мамо, я горю!": Регіна Тодоренко в шоці через нещасний випадок з сином

21:22

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:07

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

20:35

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

20:24

Роман Цимбалюк. Україна вдарила по центру прийняття рішеньВідеоблоги

20:22

"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

20:21

Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

20:16

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

19:52

РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти