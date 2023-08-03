'Всім страшно': Позитив розповів, чи готовий вирушити воювати на фронт

Співак Олексій Завгородній з псевдонімом Позитив розповів, чи готовий відправитися на фронт - і заявив, що боїться залишити своїх рідних.

https://glavred.net/stars/vsem-strashno-pozitiv-rasskazal-gotov-li-otpravitsya-voevat-na-front-10490512.html Посилання скопійоване

Завгородній зазначив, що його оточення вкрай сильно змінилося після вторгнення РФ в Україну.

/ колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український попспівак Олексій Завгородній (він же Позитив / Positiff) розповів, чи готовий відправитися на фронт битися з російськими окупантами. Про це розповів в інтерв'ю для проекту Слави Дьоміна.

"Це наша місія захищати наш дім, землю. Всім страшно. А кому не страшно? Я боюся залишити своїх рідних. Я був у сірій зоні", - пояснив він.

Завгородній зазначив, що його оточення вкрай сильно змінилося після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

відео дня

"Хтось відсіявся, але в позитивну сторону точно. З Даніелем Салемом спілкуюся. Що стосується Потапа, я не відчуваю ніякої різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав і зараз. Ми на зв'язку", – сказав він.

Завгородній також зазначив, що деякий час вже не бере участь у складі попгурту MOЗGI.

"Я зараз сольний виконавець Позитив. Ніякого відношення до цієї групи не маю зараз. Не знаю, що з нею", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джастін Бібер та Хейлі Болдуін очікують первістка-таке припущення зробила преса і шанувальники після свіжих фото і Відео моделі з кругленьким животиком.

Також таблоїди публікують незвичайну заяву французької співачки Афіди Тернер: невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина. Таким чином вона сподівається побороти тугу за мертвим чоловіком.

До того російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну у кривавій війні з Росією, показав несподіване фото своєї дружини Алли Пугачової. На фото співачка і дружина Галкіна танцює в легкому літньому платті, грайливо піднімаючи поділ.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-річчі", - підписав фото сам гуморист.

Інші новини: