Джастін Бібер та Хейлі Болдуін чекають на первістка - ЗМІ

Папараці переконані, що знайшли незаперечний доказ цікавого положення Хейлі Бібер.

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Хейлі Бібер вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/haileybieber

У вересні канадський співак Джастін Бібер та американська супермодель Хейлі Бібер (Болдуін) відсвяткують п'яту річницю весілля. І зроблять вони це вже втрьох.

Принаймні так стверджують західні таблоїди. Подружжя Біберів папараці зняли на концерті репера Drake в Нью-Йорку, який вони відвідали 18 липня. Фото з'явилося на фан-акаунтах Хейлі в Instagram.

На знімку видно, як модель, одягнена в штани і короткий топ, акуратно притримує руками візуально кругленький живіт. У такій позі її помічають на публіці все частіше. Виходячи з цього, шанувальники та преса стали припускати, що в родині Біберів скоро з'явиться поповнення.

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Для знаменитостей дитина буде справжнім подарунком - молода пара не раз заявляла в інтерв'ю, що готова стати батьками, і вони активно працюють в цьому напрямку. Правда, поки безуспішно.

У листопаді 2022 року Хейлі розповіла, що у не видалили кісту "розміром з яблуко" з яєчника, і такі кісти у неї були "кілька разів". Таке порушення може вплинути на жіночу фертильність, про що модель дуже переживає.

Хейлі Бібер вагітна первістком / instagram.com/newsbaldwin

Також у TikTok у фан-акаунті Хейлі та Джастіна під назвою biebervelli з'явився короткий ролик на якому співак нібито звертається до дружини: "Я думаю... Я маю на увазі, я розумію, що ти вагітна", але потім помічає папараці і замовкає.

Дійсність відео та чутки про вагітність Хейлі Бібер ні сама пара, ні її представники поки не коментують.

Хейлі Бібер вагітна первістком / скриншот TikTok

Раніше супермодель Белла Хадід порушила мовчання після "зриву" і клініки - новина про те, що вона загриміла в лікарню, швидко розійшлася по таблоїдах. У мережі з'явилися плітки про те, що Хадід-молодша повернулася до зловживання алкоголем.

Також мексикансько-американська акторка Сальма Хайєк не посоромилася показати місце старіння на тілі, і розкрила власний секрет того, як вона бореться з його зовнішніми ознаками.

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