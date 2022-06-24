Позитив пояснив, навіщо опублікував фото поцілунку з Дорофєєвою

Позитив і Надя Дорофєєва / УНІАН

Відомий український поп-співак Позитив (справжнє ім'я ‒ Олексій Завгородній) пояснив, навіщо збаламутив вітчизняні сегменти соціальних мереж, коли опублікував фото свого поцілунку з Надею Дорофєєвою ‒ колишньою напарницею по дуету "Врємя і стєкло". Пояснення Виконавець озвучив в ефірі телеканалу 1+1.

Позитив каже, що всього лише хотів привернути зайву увагу ‒ після того, як Дорофєєва підтвердила чутки: вона зустрічається ресторатором Михайлом Кацуріним і виклала спільне романтичне фото.

"Це кликбейт. Коли Надя опублікувала фотографію з Кацуріним, я написав у себе "невже разом" з цим фото і таким чином зробив анонс сьогоднішнього кліпу і пісні [спільний трек з Аліною Паш і Мішель Андраде ‒ Главред]. Адже ми не говорили, що там буде Аліна Паш. І всі думали, що це 100% буде Надя. Я не кликав Надю в цю пісню, тому що знав, що у неї буде дуетна пісня з Артемом Пивоваровим, зараз вона також готує сольний альбом",— говорить виконавець.

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Нагадаємо, український попспівак Володимир Дантес (і колишній чоловік Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.

До слова, сама Надя нещодавно зізналася в любові колишньому колезі по дуету"час і скло" Олексію Завгородньому (Позитиву).

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