"Співаю в метро": Могилевська розповіла, як війна змінила її життя.

Наталя Могилевська співає в метро / Instagram

Українська співачка Наталія Могилевська перебуває в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.

"Це (війна - ред.) було несподівано. Те, що в центрі Європи може відбуватися таке, це просто неймовірно. Моє життя змінилося, тому що у мене повинен був бути концерт 8 березня. Я готувала навіть два концерти в Києві і величезний тур... замість цього я співаю, але співаю в метро з людьми... вони в паніці і я в паніці... я навіть не знаю, хто кого підтримує більше - я або вони мене... тому що ти зайнятий чимось замість того, щоб... Ми всі не їмо, всі не спимо, ми всі як прокинулися 24 лютого, так і не засипали більше. Це просто жах, що відбувається", - сказала співачка вночі 8 березня в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканах.

Також вона звернулася до Європи і світу з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

"Хочу зробити звернення до Європи, подякувати їм за те, що вони приймають наших людей і за те, що допомагають нам. Але, мені здається, пора зробити серйозний, остаточний, конкретний крок. Світ здатний на те, щоб це зупинити. І ми всі дивилися, як вісім років тому був був забраний Крим. І ніхто нічого не зробив! Ми не змогли нічого вдіяти. І тому виросла така впевненість у цих людей, що вони можуть забрати, собі дозволити те, що відбувається - справжню війну, справжнє горе. Тому мені здається, що потрібно терміново це зупинити. Я хочу попросити закрити небо, я хочу попросити допомогти нам, тому що ми не можемо тримати настільки серйозний удар, ми перемагаємо його, але...", - сказала Могилевська.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. У місті немає жодного вцілілого району.

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