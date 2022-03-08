Полонений пілот , який бомбив українців / скріншот з відео

Російських полонених звезуть в одне місце, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові затримують дуже багато полонених. Тому постало питання про їх розміщення. Місце поки не визначено.

"Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці", - сказав чиновник.

Також Монастирський додав, що багато російських військових здаються самі.

"Вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її і кажуть, що хочуть йти", - зазначив він.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи з зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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