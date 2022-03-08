Багато російські військові здаються самі.
Російських полонених звезуть в одне місце, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
За його словами, українські військові затримують дуже багато полонених. Тому постало питання про їх розміщення. Місце поки не визначено.
"Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці", - сказав чиновник.
Також Монастирський додав, що багато російських військових здаються самі.
"Вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її і кажуть, що хочуть йти", - зазначив він.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи з зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
Читайте також:
- Російського священика судитимуть за проповідь проти війни
- На пенсії і зарплату медикам: Світовий банк надасть Україні $723 млн
- Укрзалізниця спіймала провідників-мародерів