Потрібна була операція на плоді: вагітна Кардашьян загриміла лікарню

Останній триместр для Кортні Кардашьян видався особливо складним.

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Вагітна Кортні Кардашьян перенесла операцію на плоді / колаж: Главред, фото: instagram.com/kourtneykardash

У червні 44-річна світська левиця Кортні Кардашян оголосила, що чекає на дитину від свого чоловіка, барабанщика рок-гурту Blink-182 Тревіса Баркера. Це буде перший спільний малюк пари.

На останньому триместрі вагітності Кардашьян потрапила в лікарню - три її попередніх досвіди виношування дитини були легкими, проте в цей раз їй потрібна була допомога лікарів. Кортні перенесла операцію на плоді. У важку хвилину її підтримували мама та чоловік, який перервав своє турне по Європі, щоб бути поруч.

На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала чорно-біле фото, ймовірно з лікарні - на знімку вона з Баркером тримаються за руки. У підписі вона розповіла про те, що сталося з нею та її ще не народженим сином від музиканта.

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"Я буду вічно вдячна моїм чудовим лікарям за порятунок життя нашого малюка. Я безмежно вдячна своєму чоловікові, який примчав до мене з гастролей, щоб бути зі мною в лікарні і потім піклуватися про мене, бути моєю опорою. І моїй мамі: дякую, що тримала мене за руку", - пише Кортні Кардашьян.

Відомо, що операція пройшла успішно - лікарям вдалося зберегти життя мамі і плоду. Зараз Кортні вдома, і відчуває себе набагато краще. "Слава Богу. Вийти з лікарні з моїм малюком в животику і в безпеці було справжнісіньким благословенням", - зазначає світська левиця.

Вагітна Кортні Кардашьян перенесла операцію на плоді / instagram.com/kourtneykardash

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