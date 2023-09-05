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Зірку Венздей викинули з серіалу через сексуальні домагання - ЗМІ

Анна Підгорна
5 вересня 2023, 22:36 оновлено 5 вересня, 22:41
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Персі Хайнс Уайт вважає себе несправедливо звинуваченим, проте громадськість зробила свій вибір.
Персі Хайнс Уайт, Дженна Ортега
Персі Хайнс Уайт не гратиме у другому сезоні "Венздей" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

У січні група жінок звинуватила канадського актора Персі Хайнса Уайта, який зіграв таємно закоханого у головну героїню Ксав'є Торпа в серіалі "Венздей", в зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях.

Близьке оточення 21-річного артиста називають звинувачення несправедливими. Тієї ж думки дотримується сам Уайт, проте суспільний резонанс у зв'язку з цією історією привів до змін в його кар'єрі.

Так видання Daily Mail, з посиланням на джерело в родині Персі, стверджує що актор не з'явиться в ролі Ксав'є Торпа в другому сезоні "Венздей" через зіпсовану репутацію.

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Між тим Netflix офіційно коментувати скандал з Персі Хайнсом Уайтом не поспішає. Акторський склад другого сезону серіалу "Венздей " на даний момент не затверджений у зв'язку зі страйками в Голлівуді.

Раніше стало відомо, що у родині у Ріанни трапилася трагедія - барбадоська співачка втратила близьку родичку. Під час похоронної церемонії прозвучала відома пісня артистки.

Також американський репер 50 Cent розбив голову жінці на своєму концерті - у гніві він запустив мікрофон в натовп, і потрапив в місцеву радіоведучу. Вона написала на зірку заяву в поліцію.

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