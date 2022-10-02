Потап розповів, про що писав йому син у перші дні війни з підвалу: "Як це витримати?"

Потап розповів, про що листувався з єдиним сином у перші дні війни / instagram.com/realpotap

Український співак, шоумен і музичний продюсер Олексій 'Потап' Потапенко був з дружиною за кордоном, коли 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна.

Артист більше шести місяців не повертався додому, збираючи допомогу і благодійні тури по всьому світу. Але перше, що зробив Потап, коли дізнався, що РФ напала на Україну, це організація евакуації людей з охопленої війною країни.

В ЖВЛ шоумен зізнається - не міг інакше, адже крім його команди та їх рідних і близьких людей, в Києві залишилися його колишня дружина і його єдиний син - 14-річний Андрій. Потап був в жаху від того, що його дитині довелося пережити, коли він не міг бути з ним поруч.

"Я собі зберіг месседж, який він мені відправляв. А там так написано: "Тато, я не боюся, не дивлячись на вибухи. Ми в підвалі, я тримаюсь, підтримую маму, щоб вона не плакала". Як витримати, коли тобі твоя дитина таке пише, а ти за кордоном опинився? У мене розривалося серце", - згадує Потап.

Зараз Андрій в безпеці: за допомогою батька його вивезли о Європи, де хлопчик зараз здобуває освіту.

Раніше російські шанувальники чоловіка української телеведучої Регіни Тодоренко, яка мовчить про звіряче вторгнення Росії в Україну, Влада Топалова дорікнули в боягузтві і псевдопатріотизмі.

Також скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, оголосила себе військовозобов'язаною місіонеркою і назвала свої концерти"ліками".

Інші новини: