Пасербиця Потапа зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями

Наталія Горова вийшла заміж у Лівані за мусульманськими звичаями / instagram.com/gorovaya_irina

24-річна дочка продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова вийшла заміж за свого бойфренда з Лівану.

Про це розповіла її мама Ірина в інтерв'ю для ЖВЛ. Незадовго до початку повномасштабної війни Наталя поїхала зі своїм коханим до Грузії на відпочинок, потім пара перебралася до Лівану.

"Вона з Лівану надсилає мені фотографію з обручкою, і каже "Мама, я така щаслива!" І я така щаслива, що у неї все дуже класно відбувається", - розповідає продюсерка. Вона зазначає - такі світлі новини просто необхідні під час війни.

Закохані мріють про пишне весілля, але поки провели релігійну церемонію одруження на батьківщині свекра Наталії - в Лівані.

"Батько її чоловіка з Лівану. Їх одружував мулла. Вони одружені по мусульманській вірі, але вона не приймала цю віру. Це для поваги до батьків. Ми вирішили, що тут вони повінчаються за нашими традиціями, коли приїдуть, а потім вже буде весілля. Тому що для батька було важливо, щоб вони під Богом були заручені", - розповідає Горова. Для неї ж Бог - єдиний, і їй важливо, щоб її дочка залишалася щасливою.

Правда бабусею продюсерка ставати поки не готова. Вона зі сміхом зізналася, що просить Наталю почекати з цим, інакше на своєму особистому житті доведеться поставити хрест.

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