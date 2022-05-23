Єдиний син Потапа посварився з мамою-Горова назвала причину

Ірина Горова розповіла, чим образила сина Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка, спікерка та перша дружина Олексія 'Потапа' Потапенка Ірина Горова наприкінці лютого вивезла дітей до Європи. Сама ж на початку травня повернулася до Києва.

13-річний Андрій Потапенко, перед від'їздом матері, розсварився з нею в пух і прах. Прчина полягала в тому, що підліток також дуже хоче додому, і повернення Горової до Києва спершу сприйняв, як зраду.

"Він дуже хоче повернутися додому. Жодного дня в Андрія не було ні депресії, ні страху, хоча він все бачив. І коли він дізнався, що я їду до Києва, він казав: "Як ти могла? Ти мене покинула", - розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну продюсерка.

Вона знайшла компроміс - привезе сина в Україну в червні ненадовго. Потім, незалежно від політичної ситуації в країні, вона відправить хлопчика назад. Горова, як всяка турботлива мама, розуміє, що шкільна освіта - зараз не головний пріоритет на батьківщині, але не хоче, щоб це стало причиною прогалин у знаннях Андрія.

"Андрій зараз займається у школі, в якій навчався в Україні. Ми взяли репетиторів з англійської та математики. Зараз шукаємо якусь літню школу і будемо бачити, що робити далі. Швидше за все, це буде європейська школа. Думаю, там буде краще, бо зараз у шкіл в Україні не дуже гарна ситуація та вивчення предметів погане", - поділилися колишня дружина Потапа.

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Раніше Ірина Горова натякнула, що більше не самотня, і розповіла, хто любить її вночі.

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