Потап показав, як виглядає після паралічу обличчя

Потап / Instagram

Український виконавець Потап застудив лицевий нерв, через що у нього помітно перекосило обличчя. Шанувальники злякалися за репера і цікавилися його здоров'ям.

Напередодні Потап опублікував відео в Instagram, де показав, як виглядає зараз. Судячи з усього, Потапу стає легше і він поступово одужує.

Репер і продюсер розмістив у фотоблозі чорно-біле відео, в якому прочитав вірш, написаний під емоціями від ракетних обстрілів російськими окупантами міста Вінниця.

"Я хочу підтримати всі міста, які я не назвав у цьому вірші: Миколаїв, Кременчук, Краматорськ. Додайте своє місто в коментарях!", - зазначив Потап у підписі під відео.

Відзначимо, що Потап разом з дружиною Настею Каменських ще до початку війни виїхали в Іспанію, де повинні були писати новий альбом виконавиці.

Зараз зіркова сім'я активно гастролює з благодійними концертами, донатить і збирає кошти на допомогу українцям, постраждалим від обстрілів російських окупантів, і ЗСУ.

Як повідомляв Главред, раніше продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну Росії проти України.

Також він розповів, як росіяни кілька разів пропонували дуету "Потап і Настя Каменських" виступати на Євробаченні від Росії.

Читайте також: