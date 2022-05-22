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"На звання не подивлюся": Потап обіцяє розібратися з народним артистом України Басковим

22 травня 2022, 11:15

Війну Росії проти України підтримав не тільки басків.

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Потап обіцяє розібратися з народним артистом України Басковим /скріншот

У РФ залишилося багато артистів, які підтримують криваву війну. Серед них Олег Газманов, Лариса Доліна, Микола Басков, Надія Бабкіна, Григорій Лепс та Олександр Маршал.

На своїй сторінці в Instagram продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну.

"Найцікавіше, що Долина з Одеси, а Баскову Яник дав Народного України, а Газманов взагалі - Газман, Маршал з київських ресторанів музикант... і це наші колишні колеги, я обіцяю вам, що якщо не дай Боже ми десь перетнемо за лаштунками, на звання не подивлюся, будете відповідати за те, що відкрито підтримали вбивства і насильство над іншими людьми!",- написав він.

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instagram.com/realpotap/

Раніше співак Микола Басков, який яро підтримує вторгнення Росії в Україну, розповів про переслідування і відзначився маячними заявами про відносини РФ із Заходом.

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