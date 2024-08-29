Поставив крапку: "син" втікача Олега Винника остаточно відрікся від співака

Андрій Кравченко втомився від порівнянь з Олегом Винником і відповів на закиди.

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Андрій Кравченко не ображається на Олега Винника / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/andrii_kravch/?hl=uk

Український співак Андрій Кравченко, якого ще називають "сином" і "братом" втікача Олега Винника через схожість у зовнішності та голосі, заявив, що не хотів дуету з артистом.

Як зазначив Кравченко у своїх соцмережах після шоу "Говорить вся країна", під час якого Винник відмовив Андрію в дуеті, що він і не планував співати з утікачем.

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"Я не хотів ніякого дуету. Фразу про дует я сказав, щоб, можливо, було менше порівнянь мене до нього. Як він це сприйняв - це вже інша розмова. Сказав, що нібито краще запропонує Мадонні заспівати з ним. З його боку до мене це було негарно, але людина має на це повне право, я її не засуджую", - розповів співак.

Також Андрій поділився, що не крав команду у Винника, у нього інший продюсер і взагалі він бажає поставити крапку в питанні "Кравченко-Винник".

Олег Винник / інфографіка: Главред

Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор та автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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Зазначимо, Слава Дьомін припустив, що Олег Винник має хибне уявлення про своїх фанатів. Як заявив Дьомін, Винник вважає, що його "чекають мільйони" і саме з цієї причини він вирішив випустити нову пісню після тривалого мовчання.

А також представник Олега Винника назвав ще одну версію, чому співак під час повномасштабної війни таємно виїхав із країни. Валерія Барон розповіла, що в Україні Виннику ніде жити, його дім - у Німеччині, але він продовжує активно допомагати нашій країні в протистоянні окупанту.

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