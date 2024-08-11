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"Не має в Україні місця, де жити": в Олега Винника виправдалися за його втечу

Анна Підгорна
11 серпня 2024, 23:28
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Представник Олега Винника назвав ще одну версію, чому співак під час повномасштабної війни таємно виїхав із країни.
Олег Винник
Олег Винник новини - Валерія Барон розкрила подробиці від'їзду Олега Винника / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Український співак Олег Винник, крім того, що за власною ініціативою зберігає мовчання в публічному просторі, втратив також доступ до своїх соціальних мереж. Наразі "голосом" артиста-втікача для громадськості є Валерія Барон - голова офіційного фан-клубу Винника і директор його благодійного фонду "Вовчиця".

Саме вона нещодавно повідомила, що Олег Винник планує до Дня незалежності України вихід треку українською мовою "Мої люди" - який стане першою піснею артиста з весни 2022 року. Шанувальники його таланту новині зраділи, але також активізувалися і хейтери співака.

Так, у коментарях до допису про нову пісню один із користувачів заявив, що, на його думку, Олегу Виннику краще б сидіти в Німеччині, куди він таємно виїхав через проблеми зі здоров'ям. Мовляв його на українській сцені ніхто не чекає.

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Тоді за співака заступилася Валерія Барон: вона розповіла, що в Україні Виннику ніде жити, його дім - у Німеччині, але він продовжує активно допомагати нашій країні в протистоянні окупанту.

"А нічого, що лікуватися він почав задовго до? І не лікуватися поїхав, а повернувся додому. Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині, є резидентом цієї країни й не має в Україні місця, де жити. Вчіть матчастину, а потім розводьте "зраду". А все що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 млн євро. Норм так. Все заради перемоги. Може вже досить шукати ворогів серед друзів. Народ усе розсудить. Аби кожен допоміг стільки, скільки допоміг Олег..." - пише головна фанатка Олега Винника.

Валерія Барон про Олега Винника
Олег Винник новини - Валерія Барон розкрила подробиці від'їзду Олега Винника / колаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Хто такий Олег Винник?

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Олег Винник
Хто такий Олег Винник / інфографіка: Главред

Олег Винник - останні новини:

Раніше в ЗМІ просочилася інформація, що Олег Винник через безгрошів'я готується до європейського туру "для біженок-вовчиць" - накопичене в Україні стрімко тане.

У Олега Винника жорстко прокоментували чутки про повернення артиста на сцену. Його представник спростував новину про відновлення концертної діяльності з метою поправити матеріальне становище співака.

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