"Непростий час": Вітвіцька розповіла про пережите під час вагітності

Ви дізнаєтеся:
- На якому терміні вагітності перебуває Соломія Вітвіцька
- Який період виявився найважчим для ведучої
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Зараз зірка перебуває вже на 39-му тижні вагітності й згадує в Instagram, з якими випробуваннями їй довелося зіткнутися на початку цього шляху.
За словами ведучої, саме перший триместр став для неї найважчим, адже дискомфорт проявився вже на 8–9-му тижні. Втім, саме перші симптоми й підштовхнули її дізнатися про свій новий стан.
"Однозначно - токсикоз. Власне, завдяки тому, що він почався на 8–9-му тижні, ми й дізналися про вагітність. Але це був дуже непростий час: нудило, була слабкість, постійно хотілося спати, і тягнуло всі зв’язки", - поділилася спогадами зірка.
Неприємні відчуття та слабкість тривали кілька тижнів, проте з часом самопочуття ведучої значно покращилося, що дозволило їй спокійно насолоджуватися подальшим перебігом вагітності.
"Я дуже раділа, що після 15–16 тижнів він минув і почався другий триместр", - додала Соломія.
Нагадаємо, що зараз Вітвіцька перебуває на 38+ тижні вагітності й уже зовсім скоро готується вперше зустрітися зі своїм довгоочікуваним первістком.
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Про персону: Соломія Вітвицька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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