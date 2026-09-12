"Непростий час": Вітвіцька розповіла про пережите під час вагітності

Телеведуча розповіла про свій стан.

https://glavred.net/stars/neprostoe-vremya-vitvickaya-rasskazala-o-perezhitom-vo-vremya-beremennosti-10796099.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

На якому терміні вагітності перебуває Соломія Вітвіцька

Який період виявився найважчим для ведучої

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Зараз зірка перебуває вже на 39-му тижні вагітності й згадує в Instagram, з якими випробуваннями їй довелося зіткнутися на початку цього шляху.

За словами ведучої, саме перший триместр став для неї найважчим, адже дискомфорт проявився вже на 8–9-му тижні. Втім, саме перші симптоми й підштовхнули її дізнатися про свій новий стан.

відео дня

Соломія Вітвіцька про вагітність у 46 років / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Однозначно - токсикоз. Власне, завдяки тому, що він почався на 8–9-му тижні, ми й дізналися про вагітність. Але це був дуже непростий час: нудило, була слабкість, постійно хотілося спати, і тягнуло всі зв’язки", - поділилася спогадами зірка.

Неприємні відчуття та слабкість тривали кілька тижнів, проте з часом самопочуття ведучої значно покращилося, що дозволило їй спокійно насолоджуватися подальшим перебігом вагітності.

Соломія Вітвицька - токсикоз / фото: instagram.com, Соломія Вітвицька

"Я дуже раділа, що після 15–16 тижнів він минув і почався другий триместр", - додала Соломія.

Нагадаємо, що зараз Вітвіцька перебуває на 38+ тижні вагітності й уже зовсім скоро готується вперше зустрітися зі своїм довгоочікуваним первістком.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Леді Гага та Майкл Поланскі вперше потрапили в об'єктиви папараці після народження первістка. Пара разом із новонародженим малюком вирушила на сімейну прогулянку в Північній Каліфорнії.

Також Потапа внесли до бази "Миротворця" слідом за Настею Каменських із позначкою "провокатор". Профіль продюсера з'явився на сайті 11 вересня - через два дні після внесення його дружини. Серед офіційних причин внесення вказано участь в актах "гуманітарної агресії проти України".

Читайте також:

Про персону: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред