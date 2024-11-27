Популярному українському шоумену відмовили у відстрочці - що сталося

Анатолій Анатоліч зізнався, що не розуміє, як пояснити те, що відбувається, дружині.

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Анатолій Анатоліч новини - чому Анатолій Анатоліч не отримав відстрочку / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Коротко:

Анатолій Анатоліч отримав відмову у відстрочці від мобілізації

Шоумен озвучив причину

Український ведучий Анатолій Анатоліч від початку року неодноразово потрапляв у поле зору ТЦК і один раз навіть був оштрафований через відсутність військового квитка - обліковий документ він ходив робити щонайменше тричі, проте особливими успіхами ще в травні 2024 року похвалитися не міг.

Нещодавно у своєму блозі в Instagram шоумен зазначив, що його проблеми на цьому не закінчилися. Анатоліч має право на відстрочку від мобілізації, як багатодітний батько - у нього троє неповнолітніх дітей.

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Однак його сімейний стан не було враховано в додатку "Резерв+". Йому рекомендували звернутися до Державного реєстру актів цивільного стану для уточнення даних.

До цієї ситуації Анатолій Анатоліч поставився з гумором. "За версією "Резерв+" у мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині?" - написав він.

Анатолій Анатоліч і в цій ситуації знайшов привід для жартів / instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч і Юла (Юлія Бойко) одружені з 2011 року. Разом вони виховують трьох спільних дітей: доньок Алісу (2011 р.н.) і Лоліту (2013 р.н.) та сина Ніла (2021 р.н.).

Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою та дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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