Популярному українському шоумену відмовили у відстрочці - що сталося

Коротко:
- Анатолій Анатоліч отримав відмову у відстрочці від мобілізації
- Шоумен озвучив причину
Український ведучий Анатолій Анатоліч від початку року неодноразово потрапляв у поле зору ТЦК і один раз навіть був оштрафований через відсутність військового квитка - обліковий документ він ходив робити щонайменше тричі, проте особливими успіхами ще в травні 2024 року похвалитися не міг.
Нещодавно у своєму блозі в Instagram шоумен зазначив, що його проблеми на цьому не закінчилися. Анатоліч має право на відстрочку від мобілізації, як багатодітний батько - у нього троє неповнолітніх дітей.
Однак його сімейний стан не було враховано в додатку "Резерв+". Йому рекомендували звернутися до Державного реєстру актів цивільного стану для уточнення даних.
До цієї ситуації Анатолій Анатоліч поставився з гумором. "За версією "Резерв+" у мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині?" - написав він.
Анатолій Анатоліч і Юла (Юлія Бойко) одружені з 2011 року. Разом вони виховують трьох спільних дітей: доньок Алісу (2011 р.н.) і Лоліту (2013 р.н.) та сина Ніла (2021 р.н.).
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Хто такий Анатолій Анатоліч?
Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.
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