Популярного ведучого без військового квитка в Києві зупинили працівники ТЦК

Анатолій Анатоліч розповів про причину зупинки на блок-посту.

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Анатолій Анатоліч висловився про спілкування з ТЦК - що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Український шоумен Анатолій Анатоліч на початку цього року був оштрафований через відсутність військового квитка. На військовий облік він намагався стати тричі, але не міг потрапити до військкомату через постійні черги.

З 18 травня українські чоловіки мають можливість зробити це в онлайн-режимі: оновити свої дані та отримати військовий квиток. Утім, через наплив людей зробити це - не завжди просте завдання.

Про це Анатоліч розповів у своєму блозі в Instagram. Сьогодні його зупинили співробітники ТЦК на блок-посту - військового квитка при ведучому не виявилося, адже його черга на отримання настане лише 24 травня.

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"Віз дітей до школи, зупинили ТЦК на Варшавському шосе. Питали військовий квиток. Пояснив, що ще в процесі отримання. Записався в ТЦК. Електронна черга. Бо черга за талончиками - це [жах - неценз.]", - написав Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч висловився про спілкування з ТЦК - що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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